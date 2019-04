Simulan secuestro de avión y falla C4

El simulacro de secuestro de una aeronave que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, dejó de manifiesto que es necesario que el personal del C4 cuente con mayor preparación, a fin de que sepa con claridad a qué dependencias enviar al lugar donde se registra la emergencia.Las autoridades tenían conocimiento de que ayer se llevaría a cabo el simulacro, pero no conocían la hora en que se llevaría a cabo, ya que la intención del ejercicio era conocer tiempos de respuesta de las autoridades y la labor que cada una de ellas desarrollaría durante el evento de acuerdo a los protocolos de seguridad que todos conocen.El aviso del “secuestro” del vuelo 221 de Aeromar lo hizo el comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Elko Disán Betancourt Castillo, a las 13:24 horas al C4, señalando que en el avión había dos secuestradores con armas de fuego.A raíz de este mensaje, la Policía Federal bloqueó el carril de sur a norte de la carretera federal 2 para impedir que los vehículos circularan durante el simulacro y casi en el mismo tiempo llegó una patrulla de Seguridad Pública de Piedras Negras.Posteriormente hizo su arribo el personal del Centro Nacional de Investigaciones (CNI) que anteriormente era el Cisen, que sería el encargado de determinar quien haría las negociaciones con los secuestradores, no sin antes pedir que se permitiera dar atención médica al lesionado.Posteriormente se tendría la intervención por parte de las Fuerzas Armadas para la detención de los dos secuestradores y al terminar el simulacro se hizo una reunión para analizar los errores y las áreas de oportunidad para mejorar y en caso de que se llegue a tener una eventualidad real las autoridades tengan una mejor manera de reacción.Sergio Balbuena, titular de Protección Civil, que junto con su personal estuvo analizando los tiempos de reacción, comentó que el C4 solo alertó a Cruz Roja y se perdió tiempo vital, en caso de que los hechos fueran reales y el resto de las autoridades fueron llegando a diferentes tiempos tomando en cuenta la distancia al aeropuerto y las horas en que se les avisó ya que no hubo un llamado conjunto a las autoridades por parte del C4.Señaló que en la evaluación se hizo la observación en el sentido de que la persona que esté en el C4 debe tener la capacitación para conocer a qué autoridades debe llamar en cada tipo de emergencia que se presente, por lo que se hará un señalamiento en este sentido a los encargados del C4.