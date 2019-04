Sin acuerdo Salud con invidente

El joven invidente que desde octubre dejó de percibir un sueldo, tras negarse a cambiarse de área en la Secretaría de Salud negó que haya llegado a un acuerdo con autoridades de la dependencia, debido a que siguen vulnerando sus derechos humanos.Fernando de Jesús Castillo señaló que ya tuvo el primer acercamiento con la Secretaría de Salud, sin embargo no pudieron llegar a un acuerdo y el proceso seguirá, al considerar que no se le respetan sus derechos humanos.“Desafortunadamente el día 29 de marzo fui con el apoderado jurídico que lleva este caso y no llegamos a ningún acuerdo en la conciliación, porque siguen vulnerando mis derechos, no repara ni restituye adecuadamente lo que ha publicado”, comentó.“Quiero pedir apoyo para llevar la lucha porque los derechos humanos así son, el número de cuenta en Oxxo es 4766840472121099”.El afectado comentó que el convenio que se pretendía firmar no era equilibrado y consideró que era de mala fe y que el próximo 10 de abril será la otra audiencia.