Sin afectaciones por lluvias en Región Norte y Cinco Manantiales

Jiménez, Coah.- Tras la tormenta que se presentó en los municipios de Jiménez y Zaragoza, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado (PC) informó que hasta el momento no se reportan daños materiales.



El fenómeno se presentó cerca de las 20:00 horas, con lluvias intensas y caída de granizo; duró aproximadamente 40 minutos en cruzar desde el Municipio de Zaragoza hasta la frontera con Estados Unidos.



La Dirección de Protección Civil del Municipio de Jiménez informó que no se presentaron afectaciones en la mancha urbana de San Carlos ni de Jiménez, dado que el granizo cayó en despoblado.



De igual manera, Roberto García, Director de PC en Zaragoza, reportó que no hubo afectaciones materiales en ese municipio.



Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de PC en el Estado, recomendó a la población medidas preventivas, como mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por el Sistema Estatal de Protección Civil; permanecer en un lugar seguro, no arriesgar la vida al intentar cruzar corrientes de agua; evitar transitar por calles inundadas; ubicar los refugios temporales y albergues en cada municipio.



Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede llamar a los teléfonos 911 y 089 denuncia anónima.