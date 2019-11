Sin arrepentimiento por abortar mujeres de Coahuila

Las 9 mujeres de Coahuila que compartieron su testimonio de aborto en la plataforma digital www.focos.org.mx no expresan arrepentimiento, al contrario, están felices con la decisión tomada aunque enfrentaron oposición de la familia y críticas en su entorno.Desde el anonimato una compartió la presión de la familia para no abortar, pero aun así consiguió el medicamento. En un momento resolvió tomar la decisión “que fuera buena para mí. Y no me arrepiento, estoy estudiando una carrera, trabajo para mí y mi familia no menciona para nada mi decisión”.. Una tía la ayudó a confrontar y convencer a los papás de que la opción era abortar en la Ciudad de México. Tía y madre la acompañaron, le dieron medicamento y todo salió bien. “Este año termino mi carrera y quiero estudiar una maestría. Sé que mi decisión fue la mejor porque he hecho muchas cosas que antes ni imaginaba”.por problemas económicos. Juntaron dinero y fueron a la Ciudad de México para interrumpir el embarazo. “Para muchas personas fui egoísta, pero por eso me operé, porque no quería más hijos… quien piense que hice mal no iba a darme dinero para mantener a la familia”., hace 20 años y era difícil que alguien ayudara”, comparte otra más.Una refiere que, hasta que un día uno abusó de ella a los 16 años, no quería el embarazo y donde vive “la gente es muy persignada y cerrada”. Compró pastillas para abortar y no se arrepiente.