Sin autoritarismos se puede gobernar en paz: AMLO

Al destacar el legado de Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin la represión y el autoritarismo es posible llevar un gobierno en paz."También hay otro principio que es vigente, que se aplica a la circunstancia actual: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Nada de represión, nada de someter al pueblo con la fuerza. Si no hay autoritarismos, si no hay represión se puede gobernar en paz", dijo el Presidente desde Guelatao, Oaxaca.En compañía del gobernador del estado, Alejandro Murat, López Obrador destacó que recorre el país sin guardaespaldas ni elementos del Estado Mayor Presidencial que lo resguarden.También, el Presidente aprovechó los festejos por el natalicio del presidente Juárez para llamar a la unidad."Tenemos que ir juntos, tenemos que unirnos, la cuarta transformación es también reconciliación, es momento de la unidad, poniendo por delante el interés de la nación. Hay gente de distintas religiones; hay católicos y evangélicos y la gente puede convivir en armonía y en paz, es lo que debemos hacer, el partido ahora más importante se llama México, y Oaxaca".López Obrador dijo que se debe aprender a gobernar partiendo del legado de Benito Juárez, que quien es elegido a un cargo público es porque prestará un servicio a su comunidad."Los que ocupan un cargo dan un servicio a la comunidad, esto que para ustedes es algo natural a la vida pública de Oaxaca, no se da en otros lugares, eso sólo se ha conservado en el estado de Oaxaca."En una auténtica democracia, no hay politiquería, no llega a ser presidente municipal el que abraza cuando quiere el apoyo del pueblo y sonríe de manera hipócrita, el que hace eso no sale".