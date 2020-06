Sin avance en el caso de asesinato del “Toto”

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- De acuerdo a información que brindó la Fiscalía General de Justicia del Estado, hasta ayer no tenían avances en torno a las investigaciones del asesinato de Cleto, (a) “Toto”, que con el inicio de las investigaciones sólo realizaron las diligencias de rutina, como la entrega del cuerpo a la madre del hoy occiso.



En relación al vehículo que se presume utilizaron los homicidas para desplazarse hacia el domicilio de la víctima y su familia, es una camioneta cerrada color negra, tipo Windstar, tampoco ha sido localizada, pero que aunque no ha salido nada en claro, tienen varias líneas de investigación que se están trabajando.



Cleto Hernández de la Rosa, fue asesinado la noche del lunes en la colonia Las Aves por la calle Faisán, en donde su familia rentaba una vivienda, hasta donde llegaron varios hombres encapuchados y tras amedrentar a la familia del hoy occiso, lo sacaron al patio y lo asesinaron de un balazo en la cabeza, frente a toda la familia, incluyendo menores de edad.



Cuestionadas ayer las autoridades en torno al caso, afirmaron que no hay avances en la investigación, sin embargo la integración de la carpeta correspondiente ya existe y que confían en que pronto puedan presentar testigos para ver si pueden dar información importante en torno a este homicidio, uno más en este 2020.