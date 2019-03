Sin avances, el Sistema Estatal Anticorrupción

Entre el Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción se han acumulado 796 denuncias entre 2017 y lo que va de 2019 contra funcionarios estatales y municipales por abusos, cohecho, despojo, daños y hasta tortura.Sin embargo, la justica en Coahuila no solo ha sido ciega con los burócratas, sino también lenta y dejando casos en la impunidad.La Fiscalía General del Estado reporta que de los 49 expedientes por tortura y abusos concluidos se llegó a conclusiones con “maneras distintas a la mundialización, como la determinación del no ejercicio de acción penal, incompetencia y remisión a otras áreas”.Por lo anterior, de acuerdo a oficios entregados por la dependencia, se determinó que “no ha existido la necesidad de solicitar medidas cautelares”.Las denuncias por tortura, abuso violento de autoridad, contra servidores públicos se han disparado en los últimos años.En el caso de los 263 expedientes abiertos por la Fiscalía Anticorrupción por delitos contra la honestidad en el servicio público, cuatro se han concluido; en ninguno de los casos se ha procedido a alguna sanción.Y aunque no se ha llegado al castigo, en dos casos se solicitó la colocación del brazalete electrónico contra dos funcionarios que se presume cometieron peculado.De igual forma, en un caso se acordó un acuerdo reparatorio al comprobarse la percepción ilegal de recursos económicos públicos. Es decir, que el funcionario, el cual se reserva su identidad, regresó lo que se llevó y no se aplicó otro tipo de sanción.En Coahuila las denuncias por tortura, abuso violento de autoridad, contra servidores públicos no han hecho otra cosa que no sea dispararse en los últimos años.En 2018 los casos por tortura aumentaron en un 84.5% en comparación con 2017, y este 2019 no parece mejorar la situación, pues a la fecha la Fiscalía General ya reporta 16 denuncias.