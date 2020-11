¡Sin Buen Fin! Cierran Liverpool por incumplir medidas sanitarias

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Elementos de la Dirección de Protección Civil de La Paz, Baja California Sur, cerraron una tienda departamental Liverpool, ubicada en la zona sur del municipio, debido a que no cumplía con las medidas sanitarias ante la pandemia de coronavirus.



La tienda departamental fue sancionada tras un operativo realizado por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Protección Civil municipal y Guardia Nacional.



Las autoridades explicaron se detectó fallas en el uso de cubrebocas y que no se respetaba la sana distancia, por lo que se exhortó a los encargados a cerrar el lugar.



“No había control sobre el uso adecuado del cubrebocas, además que no había una persona por cada tres metros cuadrados, incluso, no estaban respetando la sana distancia.”, explicó el personal de Protección Civil.



La sucursal fue suspendida durante dos días y también se le aplicó una sanción económica.