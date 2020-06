Sin cambio no hay evolución: el fuerte mensaje de Aislinn Derbez tras posible divorcio

Escuchar Nota

"Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución", dice Aislinn Derbez al incio del video.



“Si a ti no te gusta tu vida, vuelve a elegir”, dijo la hija de Eugenio Derbez.



"O sea, el que está más duro es el que se rompe. Y el que más se dobla y el que más flexible es, es el que aguanta las tormentas más impresionantes. Y así es la vida”, contestó la hija de Eugenio Derbez. “Lo importante no es lo que pasa, lo importante es lo que haces tú con eso que pasa.



#Espectáculos: Los fans de la pareja tenían la esperanza de que se reconciliaran, pues según informaron algunos medios, ambos estaban pasando la cuarentena juntos.https://t.co/HIQQ0r25Bq — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 17, 2020

.-Fue a través de Suelta la Sopa en donde se dio a conocer la noticia de que su separación supuestamente sería definitiva y por la vía legal.En el contenido de, la famosa hace referencia a cómo cambiar lo que no nos gusta de la vida. Para ello, sostuvo una plática con la, quien tiene como filosofía el poder de cambiar nuestra vida con el pensamiento.En la plática, la terapeuta le preguntó a la actriz dea cómo es que se comporta la naturaleza en una gran tormenta,, dijo.Lo que no evoluciona se desaparece, si no se adaptan al cambio, a lo que va sucediendo, desaparecen. O nos vamos transformado o desaparecemos. Así desaparecen nuestras relaciones afectivas, así desaparecen buenas oportunidades de trabajo. El cambio no es fácil, cuando tú te transformas, tiene precio”, respondió la especialista Chiaraviglio.Información por Milenio