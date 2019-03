Sin certeza del número de secuestrados en Tamaulipas: SSPC

Patricia Bugarin, subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que aún no tienen certeza ni del número ni de la nacionalidad del grupo de personas secuestradas en San Fernando, Tamaulipas, por un grupo de hombres armados."El número de 19 o 22 aún está incierto, son cifras de la propia empresa transportista, y aún investigamos si se trata de migrantes", dijo Bugarin en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.La subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que son coadyuvantes de la investigación y solo cuentan con la información de la compañía de transporte de pasajeros de la que fueron bajadas las personas.Precisó que trabajan de cerca con los consulados de los países Centroamericanos para verificar si ellos han recibido denuncias de si alguno de sus ciudadanos se encuentra desaparecido en México."Hemos tenido contacto con las embajadas para ver si han tenido comunicación de migrantes; con El Salvador no han tenido ningún reporte de ciudadanos salvadoreños que hayan sido víctimas de ningún delito".Patricia Bugarin dijo que trabajan de manera coordinada con la fiscalía de Tamaulipas, la Policía Federal y la Comisión Nacional de Búsqueda y no descartan ninguna línea de investigación.