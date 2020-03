Sin clases en educación básica de Coahuila por #UnDíaSinNosotras

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Educación dio a conocer que de acuerdo con las secciones 5, 35 y 38 del SNTE, este lunes 9 de marzo se suspenden de manera oficial las clases en educación básica en todo el estado.



Higinio González Calderón, titular de la Secretaría, anunció en una rueda de prensa realizada tras la reunión en Palacio de a Gobierno, que debido a que el 95 por ciento de los docentes en ese nivel educativo son mujeres, se decidió no arriesgar a los alumnos y por lo tanto suspender las clases.



Señaló que buscarán la manera de recuperar no el día sino el programa educativo, pero ello ya dependerá de las escuelas.



Esta suspensión abarca todo el sistema, incluyendo los colegios privados.



Al preguntarle si los maestros tendrán que asistir a trabajar a los planteles educativos, señaló que no, puesto que se suspenderán de manera total las actividades.