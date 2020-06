Sin cola y desnutrida, captan a una ballena en aguas italianas

Escuchar Nota

La Guardia Costera italiana, avistó, en las costas de Sicilia, una ballena de 20 metros de largo, la cual se encuentra en extrema delgadez y no tiene cola.



Se trata de una ballena rourcal, la cual fue bautizada como Codamozza y presenta gran dificultad de movimiento, la falta de cola también afecta su nutrición.



Un equipo de biólogos del Instituto Tethys Research y voluntarios de la asociación Marecamp sigue el periplo de la ballena por el Mediterráneo, preocupados por su estado de salud.



El primer avistamiento de Codamozza ocurrió en 2005, en ese momento la ballena no podía sumergirse en el agua, pues le faltaba la aleta caudal izquierda, el extremo izquierdo de su cola.



Nadaba sobre la superficie y el patrón de nado era extraño, como si cojeara.



En octubre del 2019 perdió el resto de su cola, su principal órgano de propulsión, lo que provoca que cada vez esté más debilitada, se informó en un comunicado.



Y aunque el cetáceo presenta una discapacidad importante, pasó por por el santuario Pélagos, un área protegida de 87 mil 500 kilómetros cuadrados para mamíferos marinos en aguas de Francia, Italia y Mónaco, pero también ha sido vista en aguas de España, Grecia y Siria.



Aunque los expertos no han logrado determinar la causa por la que perdió su cola, creen que el mamífero pudo chocar con la hélice de un barco o al quedar enganchada durante mucho tiempo en una red, lo que necrosó la parte.



Especialistas del instituto Tethys no se muestran optimistas en cuanto al destino de la ballena, sobre todo porque no puede alimentarse.



Mientras tanto la Guardia Costera escoltará al animal, para evitar que choque con los buques que hay en el lugar.