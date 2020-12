Sin comentarios: Gene Simmons responde a burlas de Jair Bolsonaro sobre efectos de Pfizer

Escuchar Nota

"Si llegas a convertirte en caimán, es tu problema": Jair Bolsonaro sobre la vacuna Pfizer

En esa línea, agregó "si te conviertes en superhombre, si le nace barba a una mujer o un hombre empieza a hablar agudo, no tienen nada que ver. Lo peor es meterse con el sistema inmunológico de las personas".

No comment!!!...Brazilian prez Bolsonaro claims COVID vaccine could turn people into alligators https://t.co/2u0YXWilsD — Gene Simmons (@genesimmons) December 20, 2020

"Me gustaría desearles a todos buena salud y recordarles que ‘la única forma es el aislamiento", indicó Simmons a Rolling Stone, y explicó que "al igual que (dicen) en tu programa de TV favorito, puedes imaginar que todos son zombis, y contactarlos te convertirá en uno. Deja de salir con todos. Quédate en casa, si puedes. Esto también pasará, pero tomará mucho tiempo. Podría durar meses y meses. Así que acostúmbrate a FaceTime, ve tus programas favoritos, haz ejercicio en casa y mantente alejado de todos".



¡¡Sin comentarios!!!..., publicó Simmons en su cuenta de Twitter junto con una nota del New York Post sobre la noticia del mandatario brasileño, que también causó críticas de miles en las redes sociales.Bolsonaro se encontraba en un acto en el estado brasileño decuando le dijo a la prensa que "en el contrato de Pfizer está bien claro: 'no nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral'. Si te vuelves un Yacaré (caimán), es tu problema".Durante la Covid-19, Simmons dijo que "la pandemia no es divertida" y ha defendido el uso de las mascarillas y las cuarentenas para evitar más contagios.Con información de Debate