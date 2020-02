Sin comenzar aún proceso de remodelación para Walmart

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El director de Fomento y Desarrollo Económico, Javier Berain Tamez informó que el proceso para iniciar la remodelación de Plaza Fiesta (antiguo Merco) y donde se instalará Walmart aún no ha comenzado, precisamente por cuestiones de pagos en impuestos.



“Todavía no inicia esta empresa, principalmente a que no se ha pagado el impuesto catastral y predial que aún esta pendiente”, explicó.



En este sentido, manifestó que la razón fue debido a que dicho consorcio quiso esperar para poder unificar las cuentas y así su pago fuera más sencillo de seguir.



Señaló que espera que pronto se cumpla con dicha obligación fiscal, ya que sin ello no se podría comenzar a reestructurar y adecuar este edificio para la multinacional estadounidense.



Finalmente destacó que sólo para la remodelación de este centro, se destinará una inversión externa de 500 mdp, la cual se espera que abra el 10 de diciembre de este año.