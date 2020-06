Sin Conapred: Chumel Torres aseguró que sí hablará sobre el racismo en otro foro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Chumel Torres anunció que de forma independiente llevará a cabo otro foro sobre el racismo, luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lo invitara al foro ¿Racismo y/o clasismo en México? y que después cancelara su participación debido a las múltiples quejas que recibieron por parte de internautas, quienes aseguraron que el también comediante es misógino, clasista y racista.



A través de su canal de YouTube, el presentador aseguró que está muy molesto, pues se enteró de la cancelación del foro sobre racismo y clasismo en un programa de radio y no por la instancia que le había hecho la invitación.



Chumel Torres consideró que la cancelación de su participación en el foro no sólo se debe a los internautas sino de “unas voces más importantes que otras”. Explicó que se sintió discriminado por un órgano que debe “ser plural”.



"Eso es priismo, eso es salinismo, eso es justo lo que dijeron que no iban a hacer, ahí está", dijo Chumel.

El youtuber también refirió que él no ha cometido actos de racismo o clasismo; sin embargo en su video de aclaración bromeó en varias ocasiones con sus colegas sobre las “pocas visitas” que tiene el Conapred y las pésimas instalaciones que tienen.



Aseguró que él tiene más visitas y alcance que el organismo encargado para prevenir la discriminación.



Finalmente, anunció que tanto él como los demás invitados del foro oficial darán una plática alterna sobre el racismo este jueves 18 de junio a las 18:00 horas, a través de racismo.mx.







Chumel Torres se convirtió de nuevo en tendencia en Twitter luego de que el Conapred lo invitó a participar en el foro ¿Racismo y/o clasismo en México?, lo que desató innumerables críticas de parte de los internautas, quienes recordaron al comediante los chistes racistas y clasistas que ha hecho.



La mañana de este martes, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación decidió cancelar la charla; por la noche, Chumel dijo que las críticas se deben a que "México es un país bebé que apenas está descubriendo la ironía y la comedia política".



La cancelación del evento se dio a conocer mediante el Twitter del Conapred, en donde se aseguró que, tras haber escuchado a la población, se había llegado a la decisión de poner fin al foro, al percatarse de que "no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó".



Además, el consejo informó que se realizarán dos foros más en un futuro, uno sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro con especialistas en discriminación racial para discutir la naturaleza de ese problema, sus causas históricas y consecuencias sobre la desigualdad, aunque no dio más detalles al respecto.



Por su parte, Chumel Torres en Twitter comentó de forma irónica que el Conapred lo había "discriminado" y se quejó sobre los "33 mil tuits" que conforman la tendencia con su nombre, que, en su mayoría, son quejas sobre su participación en el foro. "



Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios", escribió el youtuber, mientras que los internautas llamaron a escuchar y practicar la "autocrítica" en las respuestas de su publicación en la red social.



A las críticas sobre la participación del youtuber en el foro, se sumó también Beatriz Gutiérrez Müller, quien dijo estar esperando una disculpa de parte de Chumel por los ataques a su hijo menor de edad, señalando un adjetivo racista que el influencer utilizó en uno de sus videos para referirse a él.







Con información de Milenio.