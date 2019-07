Sin concesiones México ante Haití

México no puede darle la mínima concesión a Haití, que así doblegó a Costa Rica y a Canadá."Haití es un equipo tremendamente efectivo que aprovecha al máximo las posibilidades que le da al rival de meterse al partido, le permitió Costa Rica y aprovechó, le permitió Canadá con un error de una pelota hacia atrás y posteriormente un penal, y lo han aprovechado, un rival con el que hay que trabajar los 90 minutos con intensidad, la mínima concesión la aprovecha", expresó Gerardo Martino.El técnico sabe que los caribeños jugarán al latigazo, a herir con rápidos despliegues."Lo más importante es jugar más el partido que queremos nosotros y menos el que quiere Haití."Estaremos predispuestos a jugar mucho más con la posesión de la pelota", comentó.Por otra parte, mantuvo abiertas las puertas para aquellos seleccionados que no acudieron al torneo."Lo primero que tengo para decir es que con los que no vinieron por distintas circunstancias vamos a ser mejores, mensaje no hay ninguno, algunos de los que ya están afuera han estado y los que no están saben que haya una forma de trabajo que ha funcionado desde hace seis meses", dijo.