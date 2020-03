Sin definir cierre Aduanas de cruces en EP-Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El cierre de la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass no está definido y las instrucciones se recibirán hasta mañana para dejar en claro a que se refieren con tráfico no esencial, afirmó Paul del Rincón, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza en Eagle Pass.



Dijo, al ser cuestionado por una nota que circula con esa información generada en Washington, aun no tiene instrucción oficial de Washington y habrá que ver a que se refiere con tráfico “non-essential”.



Por la frontera de Piedras Negras-Eagle Pass cruzan por semestre casi un millón de autos y peatones, adicional mas de 12 mil tráileres y diariamente se realizan cruzan dos mil 500 furgones de tren.



Del Rincón señaló que a partir de hoy se cerró el módulo del mall para los permisos de internación temporal y todo lo de los trámites de tarjeta para el carril SENTRI y Global (aplicaciones y entrevistas) y aclaró que la fila Sentri sigue en operación.