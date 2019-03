Sin denuncias por secuestro de migrantes en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que no se tiene ninguna denuncia por algún presunto secuestro de migrantes en esa entidad, y aclaró que los camiones que los transportan son escoltados por elementos de la Policía Federal.El mandatario dio a conocer que habló con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, sobre este tema."Lo que nos han informado es que iban escoltados por la Policía Federal. Acabo de hablar con el secretario Durazo y lo que le he pedido es que ellos hagan las investigaciones correspondientes... No hay una sola denuncia en torno a ninguna situación que tenga que ver con secuestro", precisó.Entrevistado después de asistir al informe de los primeros 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, dijo que también se ha notificado a la Subsecretaría de Gobernación, sobre el paso de migrantes por la entidad, y le han solicitado tomen cartas en el asunto.Sobre el informe de los 100 días destacó las acciones que se han emprendido y dijo que todavía es muy pronto para ver resultados contundentes, pues hay proyectos que llevan tiempo.Citó que muchos piensan que para combatir la pobreza se necesita generar riqueza, y lo que se necesita es crear los instrumentos para atraer inversiones y desarrollo económico, e impulsar a los sectores productivos para que abran empleos.Comentó que confía en que los 700 mil millones de pesos que habrá de ahorros por la austeridad, el combate al huachicol y otros rubros, se vean reflejados en proyectos productivos que permitan el desarrollo económico de Tamaulipas y del país.