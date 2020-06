‘Sin dimensionar aún golpe a Carbonífera’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Es un acto ilegal, pareciera que no existen leyes en este país; preocupa que sea el Gobierno federal quien ejecuta esas acciones de forma violatoria cuando existen contratos y tribunales. El impacto todavía no lo podemos dimensionar”, dijo el empresario Eduardo Reséndiz Carrales sobre la cancelación de contratos de CFE de suministros de carbón para las termoeléctricas en el norte de Coahuila.



Señaló que con estas acciones, “ya no sabemos en qué terreno estamos pisando… se están rompiendo las leyes, deshaciendo contratos así, además de la mala imagen sobre la certeza jurídica en el país hacia el mundo”.



Los proyectos para la extracción del carbón implican fuertes inversiones de largo plazo, y hechos de esta naturaleza complican todavía más la estabilidad de las empresas y los empleos en todos los sectores.



“Es algo que no podemos dimensionar aún… veníamos primero con lo de AHMSA, el carbón de la Carbonífera, luego con lo de Micare… los negocios enfrentamos al Covid y se complica todavía más. Estamos en medio de la tormenta, pero más adelante viene el granizo en el aspecto económico”, mencionó.