Sin estimación de cuánto costará el Instituto de Planeación

Escuchar Nota

Aunque de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México, la capital debería contar con un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva desde hace más de un año, el cual se deberá encargar de planeación entre otras cosas, éste aún no se conforma, su director general no ha sido nombrado y la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas local, Bertha Gómez Castro, dio a conocer ante el congreso local, que no existe un cálculo de cuánto costará la operación de éste instituto en 2021.Gómez Castro, explicó que lo que se ha definido hasta ahora es que cuando empiece a funcionar el Instituto de Planeación, sus funcionamiento se tendrán que costear mediante los "costos compensados" de otras dependencias.Es decir: actualmente el INVEA cumple algunas funciones de planeación que en cuanto se cree el Instituto de Planeación, serán absorbidas por éste y "tanto la SEDUVI, como servicios metropolitanos en el ámbito central, van a tener que dejar esas actividades para darle paso al Instituto de Planeación y al dejar de hacer esas actividades, el recurso se trasladará al instituto" dijo la funcionaria.Con información de Excélsior