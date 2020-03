Sin evidencia, no se sancionará a maestros acusados de acoso

Escuchar Nota

“No ha habido una denuncia de manera formal en varios de los colegios y las escuelas que han estado haciendo manifestación y que han puesto carteles, hemos tenido ya acercamientos y no hay denuncia de manera formal”, argumentó.



La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó que, sin evidencia, no aplicará protocolos contra maestros que sean denunciados por alumnas de presunto acoso sexual u hostigamiento.De acuerdo con la delegada de la SEV en la zona de Veracruz, Diana Santiago Huesca, las denuncias de presunto acoso sexual, en distintos planteles, han sido a través de redes o medios de comunicación, pero no presentadas de manera formal.Y es que aunque celebró que cada día haya más alumnas que levanten la voz sobre presuntos casos, si no hay quejas y evidencias ante la dependencia estatal, no podrán actuar.Refirió que en el caso del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec) campus Medellín de Bravo, se procedió contra cinco personas, entre maestros y administrativos, quienes fueron separados de sus funciones y están bajo investigación porque se presentaron pruebas de que se dio el acoso por parte del personal contra las alumnas.