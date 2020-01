Sin fecha para construcción del edificio de universidad

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Aún no se cuenta con fecha para dar arranque a la construcción de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, a pesar de que los terrenos para su instalación fueron donados desde el año pasado.



Esto lo dio a conocer Reyes Flores Hurtado, delegado federal en Coahuila, quien explicó que esto se debe a que todavía no se liberan los recursos para iniciar la primera etapa de edificación de esta nueva institución educativa.



Flores Hurtado señaló que en su primera fase, la UBBJG campus Piedras Negras contará con una inversión aproximada de 10 millones de pesos y requerirá como mínimo de la construcción de 3 aulas de clases.



“Es un proyecto ya totalmente autorizado y probado en otras partes de la República, y que en una etapa inicial tenga salones disponibles para las primeras generaciones, no necesitamos todavía las instalaciones totalmente completas, pero necesitamos ya prácticamente 3 salones disponibles a la brevedad”, expresó Reyes Flores.



El delegado manifestó su interés por que se presente en el menor tiempo posible el inicio de esta obra, pues en el próximo ciclo escolar, se sumará un nuevo grupo de alumnos, por lo cual se necesitarán instalaciones más amplias que en las que se trabaja provisionalmente.



Asimismo señaló que espera que sean en estas primeras semanas del año, cuando finalmente queden liberados los recursos y de esta manera, solicitar la presencia de la directora nacional de la Universidad para el Bienestar para la colocación de la primera piedra.