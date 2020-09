Sin Giannis, Bucks evitan barrida y vencen al Heat

Escuchar Nota

“Al final del día, debimos haber jugado como lo hicimos en el juego uno, dos y tres”, señaló Adebayo.



Giannis Antetokounmpo esperaba en el camerino a sus compañeros el domingo, de pie sobre su tobillo derecho lesionado para felicitar a cada uno.Su día terminó antes. Pero su temporada aún no ha acabado., y los Bucks de Milwaukee evitaron una barrida luego de vencer el domingo 118-115 al Heat de Miami en el juego cuatro de la serie de semifinales de la Conferencia Este de la NBA., siguen vivos, incluso después de que Antetokounmpo abandonó el encuentro al principio del segundo cuarto debido a que su lesión en el tobillo derecho se agravó.Bam Adebayo tuvo 26 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias para Miami. Duncan Robinson registró 20 unidades, Jae Crowder anotó 18 y Goran Dragic y Jimmy Butler terminaron con 17 cada uno para el Heat.“No merecíamos ganar ese juego”, comentó Butler.Miami tenía una ventaja de ocho puntos en el último cuarto, pero permitió que los Bucks anotaran los siguientes 12 y ahora necesita regresar el martes para tratar de poner fin a la serie.Antetokounmpo anotó 19 puntos para los Bucks en apenas 11 minutos, mientras que Brook Lopez y Eric Bledsoe tuvieron 14 cada uno para Milwaukee. George Hill añadió 12 para los Bucks., tal como lo hizo durante el tercer juego el viernes, mientras trataba de eludir a Andre Iguodala de Miami. Se tendió sobre la duela, tomándose el tobillo y gritando de dolor.Hizo los tiros libres, sin eso no le habrían permitido regresar. Pero al medio tiempo, los Bucks informaron que no volvería.