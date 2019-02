Sin Gignac, Tigres ansía remontar en Concachampions

Tigres de la UANL buscará remontar la desventaja que sufrió en el primer duelo de la serie ante el equipo costarricense de Saprissa, para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.Uno de los principales problemas del cuadro regiomontano es cuando compite a nivel internacional, aunque ya llegó a una final de Copa Libertadores de América, sufre mucho a estos niveles, y es un pendiente que tiene la institución.Muestra de ello fueron los primeros 90 minutos de esta serie de octavos de final, en la que pese a tener una nómina que supera por mucho a la del cuadro “tico”, sufrió un revés por la mínima diferencia.Si aprieta el “acelerador”, los pupilos del brasileño Ricardo Ferretti no deberán tener mucho problema para ganar y avanzar, pero si piensan que solo con intentarlo van a superar al rival, se pueden llevar una gran desilusión.Para colocarse en la siguiente ronda, los de la UANL necesitan ganar por diferencia de dos goles, en caso de hacerlo solo por uno, siempre y cuando el rival marque, empatar o perder, se quedan fuera.Mientras que los centroamericanos no sacaron una gran ventaja en casa, pero al final el triunfo es importante, ya que la presión será de su rival. Aunado a que no recibieron gol en casa.Si Saprissa quiere avanzar necesita empatar por cualquier marcador, ganar o en su caso pueden perder por uno, siempre y cuando ellos se haga presentes en el marco rival.La cancha del estadio Universitario será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo, donde el balón comenzará a rodar a las 21:00 horas.