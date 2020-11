Sin guardar la sana distancia, visita AMLO Tepetitán

Escuchar Nota

Tabasco.- Sin guardar la sana distancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó su natal natal Tepetitán, en Macuspana, Tabasco, para informar que se atenderá a los afectados por las inundaciones.



A un costado del río Tulijá, el primer mandatario les dijo que lo primordial es cuidar la vida por lo que se han instalado albergues y refugios ya que lo material se puede reponer.



En un video que grabó uno de los asistentes que está en redes sociales, se observa que saludan con un abrazo y de mano al primer mandatario, además de que no se guarda la sana distancia para evitar contagios de coronavirus.



Decenas le personas le gritan “bienvenido a tu pueblo presidente” mientras Daniel Asaf, coordinador de la Ayudantía, graba un video.



Al final de su breve discurso, se pide “que lo dejen pasar” mientras López Obrador camina entre decenas de personas con la mano derecho levantada.



En el quinto video que subió este sábado a sus redes de sociales de 3 minutos y 55 segundos, el presidente López Obrador anunció que cuando baje el nivel del agua y se desinfecten las viviendas, se pondrá en marcha inmediatamente un programa de apoyo para la compra de enseres domésticos.







“Ya lo que llegue, que no se quede en manos de otros”, clamó una mujer.



López Obrador dijo que después comenzará un programa de apoyo mejoramiento, ampliación y reconstrucción de viviendas, y se ampliarán los apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad.



“Gracias”, le expresaron sus paisanos al darle un aplauso.



“Habrá ayuda para los productores del campo, a eso vengo paisanos y paisanas a decirles que no están solos y que vamos a seguir adelante, y es para Tepetitán y la rancherías, los ejidos de toda esta región”, señaló el primer mandatario.



Ante los reclamos de que estaban en mal estado las carreteras, se comprometió a arreglarlas al igual que los caminos.



“Ya me voy porque sino los que no me ven con buenos ojos van a decir, van a decir que vine a alterar el orden y que no hay sana distancia, entonces ya déjenme pasar, adiós, adiós”, expresó.



En su recorrido estuvo acompañado del gobernador Adán Augusto López; de los secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán.



De acuerdo a fotografías que distribuyó la Presidencia de la República, el presidente López Obrador realizó un recorrido a bordo de un vehículo militar zonas afectadas y dialogó con los afectados.