Sin hijos no hay matrimonio; propone PAN modificación a Ley para la familia

Saltillo, Coah-. El PAN en Coahuila pretende que además del llamado Matrimonio Igualitario, también se agregue a la Ley para la Familia en el Estado, la existencia expresa de un Matrimonio Heterosexual cuya finalidad debe ser la unión de una mujer con un hombre con fines de procreación.



La propuesta de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso, fue presentada por el diputado Marcelo Torres Cofiño, quien reconoció que la legislación mexicana y coahuilense ya atendió los derechos humanos de la diversidad sexual, adecuándose para reconocer las uniones de personas del mismo sexo, en el llamado matrimonio igualitario.



‘No puesta’



Por ello, solicita que se modifique el Artículo 139 bis de la Ley para la Familia en Coahuila, para que se especifique expresamente la figura del matrimonio heterosexual, con la concepción tradicional con la que ha sido reconocido en leyes positivas de otros estados y países.



“Porque a la par del matrimonio igualitario, que se contempla en el Artículo 139 del ordenamiento en cita, en donde se reconoce jurídicamente esas uniones entre personas del mismo sexo, eso no es óbice, para que pueda subsistir sin ningún problema, la unión matrimonial heterosexual”, dijo.



De ser aprobada dirá que “matrimonio heterosexual es el acuerdo de voluntades entre un hombre y una mujer para realizar vida en común…y con la posibilidad de procreación”, pero en el segundo párrafo establece un candado al señalar que “cualquier condición contraria a la posibilidad de la procreación de los hijos…como fines de este tipo de matrimonio, se tendrá por no puesta”.



Y es que el término de “no puesta” es en realidad una manera o sinónimo de no válida o no legal, por tanto, el legislador pretende que la figura de matrimonio heterosexual sea válido solo si su unión es con la intención de tener hijos.