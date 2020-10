Sin incidentes se realizaron las elecciones en la Región Laguna

Escuchar Nota

Torreón, Coahuila-. La jornada electoral de este domingo transcurrió de forma tranquila y con gran participación en la Región Laguna. De acuerdo con los comités distritales, no se presentaron incidentes mayores, salvo la apertura tardía de algunas casillas ubicadas en algunos ejidos.



En cambio, el grado de participación ciudadana fue regular, en algunas casillas hubo aglomeración de personas esperando emitir su voto, como en la 1466, que fue donde votó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.



El Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, acudió a emitir su voto a la casilla ubicada en el gimnasio de la Unidad Deportiva, acompañado de su esposa y su hija.



En la delegación de la Fiscalía General del Estado no se presentaron denuncias relacionadas con delitos electorales y el incidente mayor fue una detención realizada por elementos de la Policía Estatal de dos personas que participaron en un conato de violencia.



Destacó también la prioridad que se le dio a la sanitización de los espacios donde se ubicaron las casillas, a fin de prevenir la propagación del coronavirus. En cada casilla hubo filtros sanitarios y se impidió el acceso a personas que no portaran cubrebocas.



Asimismo, para facilitar el voto a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad, el Instituto Electoral de Coahuila dispuso de mamparas móviles.



En tanto, decenas de ciudadanos abarrotaron la casilla 1184 ubicada en el ejido San Luis, de Torreón, considerada la más grande de la mancha urbana, al concentrar una básica y 14 contiguas, donde se esperaba en cada una la asistencia de un promedio de 700 ciudadanos.



Al cierre de la jornada, los resultados preliminares apuntaron que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional fueron los privilegiados por el voto, obteniendo las curules de los seis distritos que conforman la Región Laguna.