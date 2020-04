Sin internet 85% de los estudiantes en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con clases en línea, 85% de estudiantes están sin acceso a internet y sin guías impresas –que empezarán a ser entregadas a los alumnos de educación básica–, el secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, dio por reanudado el ciclo escolar en el estado.



“Tenemos el problema de que el 85% de estudiantes del estado, que son un millón 53 mil estudiantes, no tienen acceso a conectividad, internet, o no tienen celular; a ellos son a los que estamos enviando esas guías impresas para que reciban cada dos semanas los ejercicios que tienen que hacer día con día”, señaló en rueda de prensa.



Aseguró que los niños que no tienen internet ya están trabajando y que las guías de estudio les llegarían a inicio de la semana, en tanto el sistema Conafe ya entregó los materiales a las comunidades alejadas y más pequeñas del estado.



“Con los libros de texto en casa, las indicaciones de los maestros son qué día deben hacer cada lectura y cada práctica. Los maestros elaboraron las guías que se reproducen este lunes para todo el estado, para 633 mil estudiantes de secundaria para abajo”, finalizó el secretario de Educación.









Demanda escuela online más tiempo



Este lunes más de 600 mil alumnos de nivel básico reanudaron las actividades académicas por medio de clases virtuales, modalidad implementada que exige mayor disponibilidad de tiempo para los docentes con el objetivo de llegar a la mayor parte de ellos y que continúen con el ciclo escolar a pesar de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Perla Cecilia Tobías Martínez, docente de Biología en la Secundaria 5 Otilio González, al igual que muchos de sus colegas, se está adaptando a la llamada Educación en Casa y al uso de la tecnología para impartir clases.