Sin localizar, 97 mil ‘niños’ de estancias infantiles

Al presentar los resultados del censo del programa de estancias infantiles, la Secretaría del Bienestar informó que del universo de 310 mil 617 menores registrados en el padrón, 31.2 por ciento no fue localizado y se debe a distintas irregularidades detectadas.En conferencia, la subsecretaria, Ariadna Montiel, explicó que hubo una reducción en el padrón de madres, padres o tutores registrados, al pasar de 296 mil 959 a 203 mil 262; en el caso de niñas y niños beneficiados se redujo de 310 mil 617 a 213 mil 437.“Hay un catálogo de motivos por los cuales no fueron localizados e incorporados al padrón, principalmente, porque los domicilios son inexistentes; 93 mil madres, padres o tutores no pudieron ser verificados”, indicó.Detalló que en el caso de los menores, 97 mil 180 no fueron encontrados tras el censo que se llevó a cabo del 1 al 17 de marzo y esto se debe a las siguientes inconsistencias:• Domicilios inexistentes• Registro de personas en un municipio con datos de otra entidad.• Personas que no viven en domicilios registrados.• Titulares con registro de hijos en entidades diferentes.• Niñas y niños que no asisten o que dejaron de asistir a la estancia en 2018.• Estancias sin funcionamiento desde 2018.• Cambios de domicilio no reportados.“Ha habido inconsistencias. Los puntos que encontramos de manera permanente y la gran parte es por la inconsistencia de que hay calles que no corresponden a colonias. Eso pasó en las 32 entidades”, aseveró.De esta manera, el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños de Madres Trabajadoras beneficiará a 213 mil 437 menores de cuatro años con apoyos bimensuales de mil 600 pesos; no obstante, de ese universo, 3 mil 372 niños y niñas con discapacidad recibirán de manera directa 3 mil 600 pesos.