Sin López Obrador este país no cambiaría: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se dijo muy contenta de pertenecer al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se le preguntó sobre los primeros 100 días de la actual administración."Creo con toda mi convicción que si no es el presidente Andrés, presidente de este país, este país no cambiaría, así como está tratando de cambiarlo el presidente, de una gran justicia social, de una gran inclusión y también de una gran estabilidad económica", explicó la funcionaria.Entrevistada en la Secretaría de Gobernación, subrayó que este gobierno pretende una mejor justicia social y de eso se trata la Cuarta Transformación.Al término de la inauguración de Expo Tú Gobierno en la Segob, la secretaría Olga Sánchez Cordero se dijo en contra del aborto, a favor de la vida, pero en contra de criminalizar a las mujeres que se lo practican.Con esto dijo que no debería tipificarse como delito para la mujer que se lo practique y habló del objetivo de lograr un código penal único para todo el país."No se quiere entender que yo estoy en contra del aborto, estoy en contra de criminalizar a las mujeres por abortar y estoy a favor de la vida, que quede eso clarísimo, pero es un tema que polariza", dijo la funcionaria.En este marco, se le preguntó sobre el secuestro de migrantes en Tamaulipas, a lo que contestó que se enteraron esta mañana y ya están investigando el tema, pero lo más probable es que el Gobierno federal coadyuve con las autoridades de la entidad para esclarecer el hecho.