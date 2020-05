Sin lugar para fosas: Covid-19 fuerza ampliación de panteones en México

Escuchar Nota

“El panteón se encontraba en una situación de emergencia, ya no había suficientes espacios, solo una pequeña reserva utilizada al principio de la contingencia. Por eso, se tomaron acciones para adquirir este predio y hacer frente a la pandemia”, cuenta a Efe el responsable del lugar, Alfonso Carvallo.

Trabajadores municipales mientras realizan entierros, en el terregoso panteón del municipio de Valle de Chalco.

“El jefe de panteones se coordina con las funerarias y nos avisa: ‘Vienen tantos, apúrenle'”, cuenta Martiriano con la cara desdibujada por el polvo desde el interior de la fosa que está cavando.

“Se siente feo, sobre todo cuando hay niños, lloran y se pone uno en lugar de ellos. Es difícil pero estás ocupado, están llorando pero tienes que seguir trabajando”, comenta antes de seguir cavando.

en un terreno auxiliar al, municipio mexiquense que ha tenido que ampliarlo al quedarse sin espacio para fosas por la pandemia del Covid-19.Una hectárea de tierra árida en las faldas del volcán Xico será el lugar de descanso de estos tres difuntos, uno al lado del otro, así como de losCon una capacidad para, de los cuales cerca de la mitad fueron confirmados o sospechosos de Covid-19.A diferencia del cementerio original, que cumple con la fisonomía de los panteones mexicanos con desgastadas lápidas de colores atrevidos,Valle de Chalco se enclava en el suroriente del área metropolitana de la. De los 9 mil 779 decesos de Covid-19 confirmados que ha habido en el país, 2 mil 100 han sido en la capital y mil 500 en el vecino Estado de México.La crisis sanitaria ha disparado la actividad en este camposanto. De 20 entierros por semana ahoray no es de extrañar que coincidan varios funerales a la vez sin apenas separación entre unos y otros.A Mercedes, Enrique y Argelia los despiden cada uno a su manera. La primera con una banda de música tradicional mexicana, el segundo con rezos y la tercera con estruendosos cohetes.Los dos hijos de Mercedes se aferran al ataúd azul de su madre para no desprenderse de ella, mientras otros familiares se funden en abrazos. Hay quien lleva su tequila para pasar el mal trago y quien deposita cerveza junto a la fosa para que el difunto disfrute de la cebada en el más allá.Las tres comitivas,para maldecir al coronavirus.Aun así, nadie pronuncia esta palabra. En las zonas más humildes de México, el Covid-19 está muy estigmatizado y por eso la mayoría en los tres sepelios dice no saber de qué falleció su difunto.“Un problema de pulmones”, es la definición más certera que pronuncia una mujer tras insistirle.El incremento abrupto de entierros no se ha notado en el bolsillo del hombre que vende aguas en la entrada del cementerio ni de la banda de música que despide a los difuntos., comenta uno de los integrantes de Los Pitufos del Norte.Y es que el virus ha golpeado con fuerza en los municipios pobres del oriente capitalino, donde el desconocimiento se suma a la necesidad de saltarse la cuarentena para subsistir.Mientras las familias de Mercedes, Enrique y Argelia siguen despidiéndose, Martiriano Medina cava otra fosa contigua, de dos metros de largo, 70 centímetros de ancho y dos metros de profundidad, sin más ayuda que una pala y un sombrero que lo protege del sol.Para hacerlo posible, los enterradores del panteón cavan casi sin descanso y se organizan en grupo para sepultar los ataúdes que van llegando.Para cada hoyo tarda entre 2.5 y 3 horas, depende de si tiene que sacar rocas del interior. Suele cavar dos fosas diarias y algunos días comienza una tercera, pero eso ya es demasiado cansado para este hombre que se ha acostumbrado a trabajar con la muerte.Y es que poco después llega Patricia para unirse a Mercedes, Enrique y Argelia.