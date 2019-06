Sin Margarita, Calderón encabeza asamblea de México Libre

En un salón del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco donde el expresidente panista Felipe Calderón se reunió con simpatizantes de México Libre predominó una conversación, como un “deja vu” del 2006: el peligro que representa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.“¡Ay qué bien organizado!, ¡qué bueno que hagan estos eventos!, hay que frenar la reelección (de López Obrador)”, dijo una mujer mayor con atuendo deportivo, formada para afiliarse a la organización de Calderón y su esposa, la excandidata presidencial Margarita Zavala.Calderón llegó al encuentro sin Margarita Zavala.—¿Dónde anda Margarita? —, se le preguntó.“Margarita está de viaje ahorita, está fuera de México”, respondió con seriedad.De colonias como la Anzures, Escandón, Anáhuac, Lomas de Chapultepec, Lomas de Sotelo y Polanco, trescientas personas acudieron al llamado del expresidente para participar en la asamblea constitutiva de México Libre en la alcaldía Miguel Hidalgo.“¿Sabes qué es lo más preocupante?, lo de ayer, o sea, entregaron a los migrantes y vamos a comprar el maíz desde el extranjero”, opinó una mujer que tomaba café en la entrada del salón.“A mí no me parece bien que el gobierno esté fomentando la ideología de género. Esto de los uniformes neutros. Lo que se tiene que hacer es fomentar los valores”, dijo otra asistente al evento.Cuando se dio a conocer que “apenitas” se alcanzó el quórum legal requerido por el Instituto Nacional Electoral (INE) los asistentes corearon: “¡Sí se pudo!, ¡Sí se pudo!”, como si se tratara de una hazaña.En medio de una decoración austera, los asistentes hicieron fila para poder saludar a Calderón, tomarse “selfies” o que les firmara el libro de su autoría “Los retos que enfrentamos”, a la venta en la entrada por 300 pesos, junto a las camisetas de “México Libre” en 200, para recaudar fondos para la siguiente asamblea.“Gracias por venir”, decía Calderón. “Gracias por estar aquí”, y les daba la mano.“El mejor presidente”, le dijo una señora. “Lo extrañamos”, le aseguró un joven cuando llegó su turno de la foto.El pasado 11 de noviembre de 2018, Felipe Calderón renunció al Partido Acción Nacional que lo llevó a la presidencia en 2006 y en el que militó por 30 años. Luego de salir del partido debido a una lucha interna por la dirigencia, él y Zavala, quien dejó el PAN en 2017 cuando no consiguió la candidatura presidencial panista, decidieron crear su propia formación política.Pero para que México Libre obtenga el registro requiere de 250 mil firmas y el INE exige la realización de 200 asambleas distritales de cuando menos 300 personas o 20 asambleas estatales de 3 mil personas. ´La organización de Calderón está teniendo dificultades para cumplir con los requisitos, tal como ocurrió con la candidatura independiente de Zavala, que registró más de 200 mil firmas irregulares para obtener el registro y luego tuvo que dejar la contienda por falta de apoyo popular.“Yo iba a votar por Margarita Zavala”, dijo el ingeniero Javier Espinoza, quien tiene su residencia en la alcaldía Miguel Hidalgo y decidió acudir a la cita por el temor a que México se convierta en Venezuela.