Sin medicamentos ni quimioterapias en Torreón

Saltillo, Coah.- Desde septiembre pasado, los pacientes con cáncer que acuden a la Clínica de Especialidades Número 71, en Torreón, no reciben medicamentos ni quimioterapias de manera oportuna.



“Madres de familia de niños con cáncer denuncian la falta de medicamentos en la Clínica 71, por lo que temen por la vida de sus hijos. De igual forma, los adultos con este padecimiento empiezan a verse afectados”, informó el diputado Fernando Izaguirre Valdez.



Los pacientes son de la Región Laguna, incluso de Chihuahua y Zacatecas, que requieren recibir las quimioterapias y medicamentos en tiempo y forma, de lo contrario se agrava la enfermedad.



“Ante el temor de perder a sus hijos, las madres lanzaron un llamado al Gobierno Federal, especialmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que bajen los recursos a las instituciones de salud para que los pacientes con cáncer continúen con su tratamiento porque el cáncer no espera, el cáncer te mata”.



Refirió que urgen medicamentos y quimioterapias para combatir esta terrible enfermedad.



En este momento, en la Clínica de Especialidades no hay Durorrubicina, Unbastina, Epirrubicina de 10 y 50mg, Metotraxate de 500mg, Dacarbazina, Fluoracilo, cisplatino y demás fármacos.



El desabasto de medicamentos y la suspensión de quimioterapias también afecta a otros estados, como San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México.



La Secretaría de Salud federal y el IMSS deben atender este problema, dado que la vida de niños, jóvenes y adultos con cáncer está en riesgo si no reciben el tratamiento de manera oportuna.