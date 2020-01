Sin médicos, sin enfermeras y sin medicamentos en San Pedro de las Colonias

Saltillo, Coah.- La Clínica 21 del Seguro Social en San Pedro de las Colonias no cuenta con personal suficiente de médicos y enfermeras, y tampoco hay medicamento suficiente, denunció el diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza.



Además, desde hace varios meses no cuenta con ambulancia para trasladar pacientes y heridos.



Todo esto es grave, consideró, porque se pone en riesgo la vida de los derechohabientes que puntualmente cubren los pagos que les corresponden al IMSS.



El Consejo Consultivo del IMSS en Coahuila y la Delegación Estatal, deben realizar las gestiones correspondientes para contratar más médicos y enfermeras, garantizar el suministro de medicamentos y garantizar que haya una ambulancia para los traslados.



De igual manera, indicó, deben investigar a fondo lo ocurrido en la Clínica 21 el pasado 7 de enero, cuando el personal médico y administrativo abandonaron sus áreas de trabajo, no obstante que en urgencias había personas que demandaban atención urgente.



“Lo que sucedió es una situación grave que amerita toda la atención del Consejo Consultivo, pues seguramente existen conflictos internos para que el personal médico y administrativo haya abandonado sus áreas de trabajo en plena jornada laboral, dejando a su suerte a los derechohabientes que necesitaban atención médica”.



Por lo pronto, la directora de la Clínica fue separada del cargo y la Delegación del IMSS informó que continúa abierta una investigación para sancionar a los trabajadores involucrados, y al mismo guardia de vigilancia privada que debía permanecer en el inmueble.



Sánchez Garza señaló que no debe haber impunidad y debe haber sanciones, pues la simple separación del cargo de la directora no es suficiente, dado que pudieron haber ocurrido consecuencias fatales.