Sin medidas sanitarias cantante de la Banda Jerez entrega despensas en Zacatecas

Zacatecas.- Sin ninguna medida sanitaria ni la aplicación de la sana distancia, durante aproximadamente media hora, se registró una concentración masiva en el bulevar metropolitano Zacatecas-Guadalupe, la cual fue convocada por Marco Flores, cantante de la Banda Jerez, quien llegó montado a caballo y al ritmo de la tambora, en cuyo evento también participó su hermana Nancy Flores, regidora del ayuntamiento capitalino, para repartir despensas a los músicos desempleados.



Sin embargo, esta concentración de más de un centenar de personas generó inconformidad entre la población zacatecana que ha exigido a las autoridades competentes se apliquen sanciones ya que consideran fue un acto irresponsable realizar dicha entrega de apoyos sin aplicar protocolos, más aún cuando las mismas autoridades sanitarias locales han informado que las últimas semanas de mayo y las primeras de junio se presumen sean las de mayor contagio.



El cantante zacatecano anunció ayer en sus redes sociales que estaría en la capital de Zacatecas en dicho lugar a las 13:00 horas, donde hoy comenzaron a llegar los músicos y también los seguidores.



De pronto, arribó el cantante montado a caballo, acompañado de otros tres jinetes, junto con una los integrantes de una banda.



Mientras la gente se concentraba en las aceras del crucero, las autoridades viales comenzaron a desviar la afluencia vehicular.



Marco Flores no portaba cubrebocas cuando en Zacatecas, por decreto gubernamental, esta medida es una obligación si se acude a lugares públicos y más si hay concentración de personas.



En lugar también se ve que participaba su hermana, la regidora Nancy Flores. Después de cabalgar unos minutos, el cantante bajó del caballo y comenzó a saludar a la gente de beso y abrazo, luego dio una entrevista colectiva a los medios que acudieron a cubrir ese hecho.



Al término, cuando la gente se congregaba a su alrededor, el cantante comenzó a tomarse selfies con sus seguidores y a saludar de mano a varias personas.



Después de 10 minutos, nuevamente comenzó la música y Marco Flores comenzó a bailar y a repartir despensas sin aplicar ninguna medida sanitaria.







Las posturas



En entrevista con El Universal, Oswaldo Caldera, director de Seguridad Vial del gobierno estatal, aseguró que su corporación desconocía que se haría este evento, ya que nunca aseguró que jamás tuvieron notificación de esta acción, la cual debe hacerse por medio de un oficio a la autoridad.



El funcionario comentó que en cuanto vieron la aglomeración y la llegada del artista grupero, decidieron aplicar los cortes viales en el bulevar metropolitano, en el crucero de Soriana, para evitar que más personas se concentraran en el lugar, por ello, refiere que Seguridad Vial no puede aplicar sanciones porque se logró despejar rápidamente el lugar, en todo caso, consideró que es a la autoridad municipal a la que le compete lo referente a la aplicación de reglamentos en las concentraciones masivas.



En sus redes sociales, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, no aclara si habrá sanciones, solo reconoce que durante la contingencia sanitaria no permitirá ninguna concentración de gente que exponga la salud de la ciudadanía y que, por ello, se disuadió la concentración masiva del artista Marco Flores frente a Soriana, además justifica dicho acto como "un noble propósito de ayudar con apoyos alimentarios a los músicos que han sido afectados en sus ingresos por la pandemia de #Covid19".