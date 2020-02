Sin mexicanos, Betis firma empate contra el Eibar

Escuchar Nota

Sin la participación de los futbolistas mexicanosen su visita de este domingo contraen la jornada 22 de la Liga de España.Los béticos fueron superiores en la mayor parte del encuentro, pero no pudieron traducir eso en el marcador frente a un rival que se agarró de su portero serbio Marko Dmitrovic para aguantar la paridad.Los sevillanos se colocaron 1-0 a los siete minutos por conducto del francés, quien sacó un riflazo bien colocado tras un cobro de saque de esquina, una jugada ensayada.Duró poco el gusto a los visitantes luego de un fallo del portero Joel Robles, quien decidió salir en corto y la perdió su compañero Edgar González que acabó por cometer penal al japonés Takashi Inui. El castigo desde los once pasos lo ejecutó el chilenopara el 1-1, al 15.La anotación reanimó al Eibar que acabó por ser mejor en el primer lapso, pero tampoco sin reflejarlo en el marcador. En el segundo tiempo, Betis recuperó el dominio del juego, tuvo las mejores ocasiones, pero la puntería no estuvo fina o mejor dicho en esta ocasión se topó con Dmitrovic.El guardameta local tapó todo lo que le llegó para dejar sin festejo a los verdiblancos. Incluso cuando dejó un rechace a la deriva y anotópara la causa del Betis apareció el VAR para revisar la acción ypara satisfacción del Eibar.Con este empate,, distanciado de la zona de descenso, pero también de los puestos de competencias europeaspara alejarse más de su principal objetivo, el descenso.Este domingo en el club sevillanoni siquiera estuvo en la convocatoria aly se quedó en el banco de suplentes Diego Lainez por decisión técnica de Joan Francesc Rubi.