Sin México, la empresa de Keith Raniere se reduce a la mitad: Juan Alberto Vázquez

El periodistapublicó recientemente, en donde narra la historia de su creador,, y el juicio que enfrentó entre mayo y junio de 2019 en Nueva York, en el que fue encontrado culpable de delitos comoEn nuestro país, dice el autor en entrevista con MILENIO por correo electrónico, Raniere, quien se llamaba a sí mismoy formó un grupo de esclavas sexuales a las que marcaba con sus iniciales, encontróDesde que fui a cubrir el juicio de seis semanas de Keith Raniere me di cuenta de la gran historia que había detrás. Para ese momento en Estados Unidos ya habían aparecido al menos un par de libros relativos al tema, narrados en primera persona por víctimas de la secta, quienes contaban sus desgracias al lado de Raniere. Sentí que hacía falta reconstruir la fascinante historia de ese genio de la manipulación y obseso sexual. Quise también enfocarme en la trama mexicana, asunto que en Estados Unidos había pasado desapercibido.Sin duda acceder a fuentes en México. Me habría gustado que más personas me respondieran, pero el desprestigio de la empresa de Raniere y “el miedo a los Salinas” (así me lo decían) provocó que muchos a quienes contacté prefirieran callar. Quienes sí se animaron me advertían: “lo hago si respetas mi anonimato”. Me habría gustado, igualmente, que Emiliano Salinas me tomara la llamada, así como también dos de los personajes que menciono: Alejandro Betancourt y la conductora Yuriria Sierra, quienes me respondieron mensajes de Twitter y WhatsApp, pero al final no se animaron a aclarar las acusaciones en su contra que detallo en el libro.Incluso en la sala del juez Nicholas Garaufis, Raniere no pudo dejar de lado su arrogancia y se notaba la frialdad en las relaciones que mantenía con su propio abogado, a quien parecía querer dictar la estrategia enfrente de todos. Hasta El Chapo Guzmán, juzgado en la misma corte, tenía más empatía con sus defensores. Pero el falso gurú no dejó su pedantería ni cuando el jurado lo halló culpable de los siete cargos que pesaban en su expediente.Fue por una combinación de malinchismo, deslumbramiento por la exótico y esa necesidad de cierta gente de que un coach guíe sus decisiones. En Monterrey comenzó cuando Édgar Boone aprovechó sus contactos en las élites locales para llevar la franquicia de la empresa. Luego, este personaje fue opacado por Emiliano Salinas Occelli, con más carisma, más contactos en las altas esferas políticas y empresariales y más visión de negocios. Salinas logró que ESP (como se llamaba Nxivm en México) creciera en plazas fuera de Nuevo León, usando como gancho la figura de un “científico” (Raniere) que había inventado “las herramientas para el éxito”. Mucha gente no necesitó nada más para caer.Siempre tuvo un inversionista dispuesto a jugar en sus empresas, decenas de empleados listos a trabajar gratis para él, mujeres dispuestas a recibir humillaciones como sus esclavas sexuales. De los 50 personajes más cercanos a él, 30 eran mexicanos. De las ocho esclavas sexuales de su primer círculo, cinco eran mexicanas. Si le quitas a México, su empresa y sus logros se reducen a la mitad. Sumado a eso, Raniere encontró gente muy proclive a creer en recetas milagrosas como las que él pregonaba.Emiliano Salinas, pero también su hermana Cecilia, quien dirigió la franquicia de los Rainbow Cultural Garden, otra idea de Keith. Alejandra González Anaya, hermana del director de Pemex con Enrique Peña Nieto, la cual se asoció con Keith en la empresa Anima Inc., que es la que organiza los desfiles del Día de Muertos en Ciudad de México.Sí, descubrí una campaña pagada en medios mexicanos para hablar bien de Raniere y su empresa luego de volverse prófugo de la justicia estadunidense y esconderse en México. Conseguí entrevistas con víctimas, pero sobre todo reconstruí los pilares de la empresa criminal y su manera de operar. Todo estaba muy disperso y ahora presento una versión muy fidedigna de aquel rompecabezas.Licenciado en Periodismo por la UAM. A partir de 1996 inició su carrera como reportero. Ha publicado en medios de EU, Colombia, y México. Desde 2017 vive en Brooklyn, Nueva York, donde cubre en cortes casos célebres como los de El Chapo Guzmán, Keith Raniere y Genaro García Luna. Ha participado en antologías de cuentos de la Editorial Resistencia. Este es su primer libro en solitario.