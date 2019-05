Sin militarización del país, avanzan leyes de GN: Monreal

Sin militarización del país y con un marco legal que “profundizará” el carácter civil de la Guardia Nacional, avanza la redacción de las cuatro leyes reglamentarias de la corporación, mediante un acuerdo histórico de todos los partidos, adelantó el senador de Morena, Ricardo Monreal."La Guardia Nacional será civil, la militarización no hay forma de que se mantenga o que se piense, no hay duda, se profundiza el carácter civil, se profundiza la disciplina policial y se garantiza el mando civil sobre todos los integrantes de la Guardia Nacional”, expuso.Este martes, antes de la Sesión Extraordinaria del Senado, en un acto público, que a decir del presidente de la Junta de Coordinación Política, será de carácter “histórico”, si es que se logran los “últimos acuerdos”, todos los partidos darán su beneplácito de la Guardia."Entonces, la firma sería en la mañana, puede ser aquí en la mañana, y luego turnarlo a la Mesa Directiva”, resaltó Monreal Ávila.Durante un receso de los trabajos de redacción de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, la Ley del Registro Nacional de Detenciones y actualización de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el senador Ricardo Monreal expuso que habrá un protocolo sobre la actuación de los uniformados."Estamos otorgándole la Guardia Nacional los instrumentos jurídicos para su actuación y los protocolos de actuación, no va a haber nada ausente”, comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política.Hasta ahora, el avance de redacción de las cuatro leyes de la Guardia Nacional supera el 98 por ciento. El financiamiento de la Guardia será corresponsabilidad de la Federación y los estados.