Sin nuevos casos de coronavirus en Coahuila

Escuchar Nota

A través de un comunicado ladio a conocer que al momento no se registran nuevos casos de COVID-19 en la entidad.2.- Al corte, se contabilizan en Coahuila en total 367 casos - incluidos 33 decesos - distribuidos de la siguiente manera:194 Monclova44 Saltillo37 Torreón21 Piedras Negras21 Frontera12 Matamoros9 Castaños6 en Acuña4 en San Juan de Sabinas4 Sacramento3 Ramos Arizpe2 Cuatro Ciénegas2 San Buenaventura2 San Pedro2 Múzquiz1 Nadadores1 Sabinas1 Francisco I. Madero1 EscobedoHOSPITALIZADOS:Monclova 8 confirmados y 19 sospechosos6 Torreón3 Saltillo2 San Juan de Sabinas1 SacramentoALTAS:46 Monclova11 Torreón10 Saltillo8 Piedras NegrasDECESOS:21 Monclova3 Acuña2 Saltillo2 Matamoros1 Sacramento1 San Juan de Sabinas1 Torreón1 San Buenaventura1 Múzquiz3.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa.NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.5.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana, o bien marca al 911.