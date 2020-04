Sin nuevos casos de Covid en Coahuila; han sido dados de alta 100 personas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud informó que al momento no hay nuevos casos de Covid-19 en Coahuila y que además han sido dados de alta 100 personas.



Por tal motivo se mantienen los 374 casos confirmados, incluidos 33 fallecidos.



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



195 Monclova

45 Saltillo

42 Torreón

21 Piedras Negras

21 Frontera

12 Matamoros

9 Castaños

6 en Acuña

4 en San Juan de Sabinas

4 Sacramento

3 Ramos Arizpe

2 Cuatro Ciénegas

2 San Buenaventura

2 San Pedro

2 Múzquiz

1 Nadadores

1 Sabinas

1 Francisco I. Madero

1 Escobedo



HOSPITALIZADOS:



Monclova 8 confirmados y 19 sospechosos

6 Torreón

3 Saltillo

2 San Juan de Sabinas

1 Sacramento



ALTAS:



46 Monclova

25 Saltillo

17 Torreón

12 Piedras Negras



DECESOS:



21 Monclova

3 Acuña

2 Saltillo

2 Matamoros

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas

1 Torreón

1 San Buenaventura

1 Múzquiz



Se le recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa. No salir, solo si es estrictamente necesario.



4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.