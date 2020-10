¡Sin piedad! Aplasta Mazatlán al Atlético de San Luis

Escuchar Nota

#ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre San Luis y Mazatlan en el encuentro de la #Jornada16 #Guard1anes2020 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/Y64dKQ7Fpi — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 30, 2020

Mazatlán todavía se mueve y demostró que va a dar pelea hasta la última jornada del torneo.en el Estadio Alfonso Lastras, con la que logró su primera victoria como visitante., mostró una cara que no se le había visto a lo largo del torneo, pues en los primeros 45 minutos fue contundente y le dio forma a la victoria.Camilo Sanvezzo se despachó con un triplete para ponerse el traje de verdugo, haciendo ver su suerte al arquero Axel Werner y también a la zaga del cuadro potosino, que ni las manos metió.no imaginaban lo que estaba por venir.. Sanvezzo mostró que venía en su día y clavó dos tantos más al 11' y al 17', en medio de la sorpresa del cuadro de casa, que no alcanzaba a digerir lo que ocurría en el terreno de juego.El Atlético San Luis se desdibujó y Fernando Aristeguieta clavó el 4-0 al 27', sin darles respiro.Por más que Vázquez intentó hacer algunos movimientos con los jugadores que tenía en el terreno de juego, el equipo estaba totalmente entregado y el quinto de la noche no tardó en llegar a través de Sanvezzo que cerró la cuenta al 41'., se conformó con impedir que cayera el sexto y se reafirmó en el último lugar de la competencia.Mazatlán llegó a 16 unidades y se puso en el sitio 12, en zona de Repechaje, metiéndole presión a Necaxa y Toluca.