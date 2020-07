¡Sin piedad! TAS deja a Lupita González fuera de Tokio; ratifica sanción

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) no encontró los argumentos para disminuirle el castigo a la marchista Guadalupe González, por lo tanto, seguirá con su castigo de cuatro años y el comenzó desde el 16 de noviembre del 2018.



“Basado a la apelación el tribunal concluye que la atleta no demuestra como ingresó la sustancia dopante a su cuerpo, y tampoco demuestra que haya sido de manera intencional. Por lo tanto, no hay ninguna razón para disminuir el castigo de cuatro años después de analizar la apelación”, dijo el comunicado del TAS.



En noviembre del 2018 González fue sometida a un control antidopaje sorpresa, y el cual salió positivo por la sustancia trembolona, y en su primera defensa, la subcampeona olímpica argumentó que fue accidental luego de comer tacos en la calle.



Tras imponerle la World Athletics la sanción de cuatro años y comenzó la apelación con el abogado Andrés Charria, quien puso hasta a la marchista en una prueba de polígrafo para meterla en la defensa, para que el TAS la tuviera como una evidencia de que la deportista dice completamente la verdad.



Charria se veía confiado en que González podría tener una reducción en la sanción pero no fue así, y ahora Lupita deberá cumplir con su suspensión.



Ya prácticamente han pasado dos años de la sanción, donde la marchista se ha perdido los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barrranquilla 2018, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el Campeonato Mundial de Qatar 2019, y ahora los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La sanción de la mexiquense terminará el 16 de noviembre del 2022 y regresaría a las competencias con 33 años de edad.



