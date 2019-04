Sin preocupación en el City por derrota ante Tottenham

Riyad Mahrez confía plenamente en que su equipo, Manchester City, pueda darle la vuelta a la serie contra Tottenham luego de la derrota 1-0 en Londres por la ida de los cuartos de final de la Champions League.El delantero, que fue uno de los más incisivos en el ataque del conjunto dirigido por Pep Guardiola, cree que la ventaja no es tan abultada y que si de justicia se tratara, su equipo debió quedarse al menos con un punto.“Nadie está derrotado. Sabíamos que no era fácil, pero estamos optimistas porque tuvimos la pelota, creamos opciones y atacamos más. Y eso que éramos los visitantes. Ya de locales, con nuestra gente, será otra cosa. Además, perder así no es nada desatrozo ni algo para alarmarse”, apuntó en diálogo con medios de Argelia.Recordemos que el regreso será la próxima semana y que en caso de ganar por dos o más goles, sin recibir uno a cambio, el City de Guardiola estaría en semifinales del torneo europeo, la deuda pendiente para un club que se ha venido armando para levantar la Orejona.