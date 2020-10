Sin pretextos acuden a votar

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila | Fernando Gutiérrez -. Las personas con alguna discapacidad no la tienen fácil al momento de ir a votar y este domingo no fue la excepción. El camino que recorren Rosalía y Javier, quienes sufren discapacidad motriz, representa un esfuerzo para ser reconocidos por los ciudadanos y el Gobierno.



Es día de elecciones. Todo comienza desde temprano, muy de mañana, cuando ya preparados salen de su casa para abordar su vehículo. Ahí es donde se presenta el primer reto: Rosalía alínea su silla de ruedas con la puerta de su automóvil, con la fuerza de sus brazos se apoya del asiento y de la misma puerta para poder sentarse dentro. Su esposo Javier sube su silla de ruedas, de aproximadamente 10 kilos, a la cajuela. Después, de la misma manera, sube pero sin la ayuda de nadie, desarma su silla él mismo, y la coloca en el asiento trasero del vehículo de transmisión automática.



La casilla en la que cada uno emitió el voto se encuentra a tres y cinco calles arriba de su casa, respectivamente. Llegaron a la casilla de Rosy; Javier bajó su silla de ruedas y no faltó quien se acercara para ayudarla. El centro de votación contaba con una mampara especial, acomodada en un escritorio a la altura de su cuerpo, donde pudo ejercer su voto. Sin más complicaciones, depositó su boleta en la urna correspondiente, y con la misma ayuda con la que llegó se fue exitosamente de la casilla.



Era el turno de Javier, quien sin mayor problema bajó de su auto, esta vez, sin ayuda de funcionarios de casilla, como ocurrió antes con su esposa. Entró a la casa donde se instaló la mesa receptora de votos, y aunque era un espacio más reducido no hubo barreras para participar en estas elecciones.



Esta es solo una historia de las cientos que se cuentan en las elecciones en Saltillo. La pareja asegura que cada proceso electoral acude a votar, dejando en claro que no hay pretextos para realizar el deber ciudadano que marca un antes y un después en el estado.