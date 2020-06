Sin rastro de los turistas coahuilenses desaparecidos en Tamul

Escuchar Nota

¿A qué hora emiten @PC_SLP y @GobEdoSLP un comunicado sobre la terrible tragedia ocurrida a una familia de Coahuila en la cascada de Tamul, municipio de Aquismón? Hay versión de que han abandonado la búsqueda de los desaparecidos, un niño de 6 años y su padre. pic.twitter.com/EyI426vJvF — San Luis Al Instante (@sanluisalinstan) June 27, 2020

#AQUISMÓN En la comunidad El Naranjito - Cascadas de Tamul, Policias Estatales en en coordinación con @PC_SLP , bomberos y autoridades municipales, redoblan esfuerzos para localizar a un padre y su hijo, que fueron arrastrados por la corriente del río Gallinas. @GobEdoSLP pic.twitter.com/zOgLOZSj71 — SSP SAN LUIS POTOSÍ (@SSP_SLP) June 28, 2020

"Hay muy pocas esperanzas de encontrarlos con vida"



"Es mucho muy difícil que pudiéramos encontrarlos con vida, pero lo importante es seguir con la búsqueda hasta rescatarlos".



"Es muy complicado entrar en lancha río abajo debido a que hay muchos rápidos, por eso vamos a recorrer a pie, y mañana daremos otro recorrido con lanchas".



Autoridadesque desaparecieron en la parte alta de la cascada de Tamul en Aquismón al ingresar de manera clandestina al paraje que está cerrado al público por la contingencia sanitaria.Mientras,, desaparecido el viernes por la tarde en la Cascada de TamulLos grupos se distribuyeron desde la caída de 105 metros -donde todo hace suponer que las dos personas se precipitaron luego de ser arrastradas por una bajada de agua en el río Gallinas., lo cual hizo pensar que también pudiera darse con su paradero, ante lo cual se formó una brigada que buscó afanosamente, pero no encontraron nada., y con ello crece la incertidumbre, aunque el hecho de no ubicar los cuerpos alienta en la familia un último hálito de esperanza.Por otro lado, y aprovechando la presencia de Protección Civil Regional y Estatal, lugareños y prestadores de servicios turísticos no han descartado la posibilidad de exigir una investigación sobre las causas del incidente, porque algunos suponen que no fue una bajada natural de agua debido a las precipitaciones pluviales en la sierra de Tamasopo, sino que productores cañeros de aquel municipio habrían abierto las compuertas, y por eso se generó la repentina ola de aproximadamente un metro de altura.Hace diez años fueron cuatro españoles, los que murieron arrastrados por la creciente del río Gallinas, uno de ellos nunca apareció; ahora son un hombre de 40 años, y su hijo de 7, los que están perdidos en esa misma zona, desde el viernes pasado.El titular de Protección Civil Estatal, Ignacio Benavente Duque, estuvo presente durante las labores de búsqueda este sábado, y en entrevista para este medio de comunicación, refirió que han realizado recorridos en la parte del río Gallinas donde el hombre y su hijo fueron vistos por última vez, y también en el río Tampaón, que inicia después de la caída de la Cascada de Tamul, pero no han tenido éxito.Al cuestionarle si tiene conocimiento de que se haya iniciado alguna acción legal en contra del lugareño que acompañó a la familia, Benavente Duque comentó que eso lo verían más adelante y que por lo pronto lo único que importaba era el rescate.Aproximadamente a las 15:00 horas de este sábado, concluyeron los recorridos en el agua, y continuarían hasta antes del anochecer por tierra, recorriendo los márgenes del río Tampaón, desde el ejido La Morena hasta Tanchahín.Antes de empezar la búsqueda a pie, Benavente Duque se reunió con todos los que realizan las labores, y comentaron que este domingo llegarían trabajadores de una empresa turística para apoyarlos en los recorridos dentro de la zona de rápidos, además podrían utilizar drones.Con información de Pulso SLP