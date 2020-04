Sin recibir YMCA a menores migrantes

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Casa YMCA cumple ocho días sin recibir menores migrantes, en el mes se recibieron solo 35 y pudiera seguir así por el temor que se empieza a notar de cruzar a Estados Unidos, país con mayor número de infectados por el Covid-19.



Rafael Martínez Martínez, encargado del albergue.



Precisó que esta situación podría presentarse durante toda la contingencia de salud que se vive no solo en México, sino en todo el mundo.



No obstante, indicó que el albergue sigue operando por si llega algún menor, dado que se les ha pedido que sigan trabajando para atender situaciones que se presenten de menores migrantes.



“El único requisito es que las autoridades los canalicen previa valoración médica”, subrayó.



Recordó que en 2009 cuando la Influenza AH1N1, pasó igual y en aquella ocasión fueron alrededor de 20 días en los que al albergue no llegó ningún menor migrante.



Destacó que muchos padres y madres son conscientes de la situación y buscan no arriesgar a sus hijos, ante lo que se está viviendo por la pandemia del Covid-19.



Cabe mencionar que al albergue llegaron en enero 53 menores migrantes, en febrero se recibieron 50 y en marzo solo 35.