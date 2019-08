Sin recursos, planes insignia del Gobierno

Por carencia de diseño, planeación y conocimiento, en los primeros seis meses del año cinco programas insignia de la nueva Administración federal acumulan un retraso de gasto de más de 21 mil millones de pesos.El porcentaje de retraso frente a lo presupuestado para el primer semestre del año es de entre 16 y 70%, según el programa, muestran datos de la Secretaría de Hacienda.“El principal problema ha sido la falta de diseño, planeación e identificación de la problemática de este tipo de programas, nunca quedó realmente claro cuál era el propósito o la población objetivo”, explicó Alejandra Macías Sánchez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).En cantidad sobresale el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que en el primer semestre presenta un rezago de 10 mil 474 millones de pesos, con un avance financiero de sólo 32% respecto a lo programado para el periodo, según datos de Hacienda.Enfocado en dar becas para capacitación de jóvenes, el programa no contempla que 80% de su población objetivo son mujeres que no necesariamente están desempleadas sino que tienen trabajo no remunerado como cuidado de niños o adultos mayores, lo anterior dificulta cumplir con la meta, dijo Macías SánchezEn Coahuila, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Coahuila cuenta ya con 5 mil 332 becarios en centros de trabajo, de más de 13 mil 605 vacantes ofertadas por casi mil 595 empresas de todos los giros. Siguen siendo mayoría las mujeres, con 60.1%, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Del total de los aprendices vinculados, casi 75% se encuentra en el sector privado, mientras que 24% en instituciones públicas y 2% en organizaciones sociales. (Edith Mendoza)