Sin reforma laboral no habrá T-MEC

Si México no aprueba la reforma laboral no podrá cerrarse el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, quien confirmó lo dicho por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.“Lo que dice Nancy Pelosi lo reafirmo yo; si en México no pasa esa legislación, no se puede cerrar el USMCA. Tumbemos el USMCA si en México no pasa esa legislación, porque sí la vamos a pasar", dijo en conferencia de prensa conjunta con la embajadora de México, Martha Bárcena, desde Washington.Seade aseguró que la reforma laboral está avanzando a buen ritmo y confió en que ocurra a finales de este mes.“Sí la vamos a pasar y es la legislación más avanzada ciertamente de cualquier país en desarrollo en Asia, África, Medio Oriente o Latinoamérica. Es una legislación muy avanzada que se está pasando este mes”, confió.Seade descartó que los señalamientos de Pelosi estén presionando la aprobación de la reforma en México y acotó que “todo el paquete laboral refleja 100 por ciento la visión del tema laboral del presidente López Obrador"."Desde que estuvimos en la negociación, la presión de nosotros era hacia reflejar compromisos fuertes que nos ayudaran a empujar una agenda ambiciosa, entonces no es presión”, afirmó.El funcionario dijo que una de las claves de la iniciativa de reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados será dotar de libertad de asociación colectiva a los trabajadores de México, luego de que en el país la mayoría de los contratos colectivos, 99 por ciento de los cuales están en el sector privado, son contratos de protección, es decir que no permiten el sindicalismo libre."Son 700 mil y esos en un máximo de cada 4 años se tienen que renovar en una forma totalmente limpia, moderna, con voto individual, libre y secreto”, detalló.La conferencia de prensa de Seade fue parte de la gira que realiza en Estados Unidos de manera conjunta con el presidente de la Comisión de Seguimiento del T-MEC del Senado de la República, José Narro y la Embajadora de México en Washington, Martha Bárcena.