Sin sanción Rodolfo Cota por mensaje contra violencia de género

Ciudad de México.- Por respeto a la libertad de expresión en un tema como la violencia de género, la Liga MX no sancionará al guardameta del León, Rodolfo Cota, por portar una playera con una imagen alusiva a este problema.



Una fuente confirmó a Mediotiempo que la Comisión Disciplinaria no abrirá una investigación por tratarse de un tema sensible para el país en estos momentos.



Cuando terminó el partido en el que León venció a Necaxa por 3-1, el guardameta se quitó el jersey de juego y debajo portaba una camiseta con la silueta de una mujer desangrándose con la forma de México.



Después de varios casos de feminicidios que han estremecido al país, esta es la primera muestra de apoyo en la Liga MX para este tema.



El Club León apoyó dicha manifestación en sus redes sociales al publicar: “Hay mensajes que nos cruzan el pecho”.



¿Qué dice el reglamento?



El Reglamento de Sanciones de la Liga MX tiene contemplado sancionar los casos en los que futbolistas o integrantes de los clubes hagan manifestaciones comerciales, religiosas o políticas, los cuales pueden ser penados con multas de hasta 347 mil pesos.



En el Capítulo V, Inciso J, sobre el Fair Play, el juego limpio y la integridad deportiva, se especifica que los jugadores y en general todo aquél que pertenezca a un club de la Liga deben mantener una postura neutral.



“No mantener una postura neutral ante temas de carácter político y/o religioso. Multa de 500 a 4000 UMA’s y/o de 1 a 3 partidos de suspensión”.