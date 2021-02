Sin solución, desabasto de gas podría extenderse hasta el 23 de febrero

Escuchar Nota

Durante la presentación dela Vicepresidenta comercial de Engie Mexico,dijo que la situación con EU es cambiante por lo que se debe esperar a que termine el decreto de Texas sobre la prohibición a lasde vender el energético a cualquier lugar fuera del estado hasta el próximo 21 de febrero.“No hay una certeza de qué volumen estará fluyendo, estamos dependiendo de la comunicación diaria dela situación es cambiante todos los días, tendremos que esperar que termine la vigencia de ese decreto. Sin embargo hay otro actor importante, elque están considerando que estas condiciones pudieran persistir hasta el 23 de febrero”, aseveró.Durante la presentación organizada por elel Director de Inteligencia decomentó que México depende altamente del gas procedente de Estados Unidos, mismo que no se puede sustituir con la producción local, ni con las medidas del gobierno que dijo son “insuficientes”.“Algo que yo veo complejo, es que seguimosSe va a restablecer conforme la temperatura vaya subiendo, porque se pueda sacar el gas, porque, pero no lo podemos traer la infraestructura está congelada”, aseguró el representante de la empresa.Indicó que el cambio climático es cada vez más extremo y cambiante, “no es algo que no se pueda verHay que estar preparados, y repensar qué podemos hacer unpara hacer proyectos conjuntos para poder afrontar estos problemas en un futuro”.En tanto la jefa de Industria de Engie México, María Elena Sierra, señaló que se puede esperar que sigan los cortes programados, y que por eso se debe estar atento“para conocer cómo va a estar esa programación de cortes y poder programarlos conforme a la producción”.